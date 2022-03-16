Красноярск, , 06:56 — REGNUM В Красноярском крае ровно два года назад — 16 марта 2020 года — был выявлен первый заболевший новой коронавирусной инфекцией. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, за весь период пандемии в Красноярском крае зарегистрировано 354 518 лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, в том числе 518 — за последние сутки.

Максимальное суточное количество заболевших было зафиксировано 11 февраля 2022 года — 8192 человека.

В регионе на сегодняшний день работает 18 лабораторий, которые могут выявлять COVID-19 методом ПЦР-тестирования. 22 лаборатории выявляют заболевание методом экспресс-диагностики (ИХА тесты). За два года в крае проведено порядка 5,4 млн исследований на коронавирус.

Горяев подчеркнул, что лучшей защитой от коронавирусной инфекции по-прежнему является вакцинация. С конца 2020 года в регионе привито почти 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим отменяют в Красноярском крае с 16 марта.

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