Ульяновск, , 13:22 — REGNUM В Ульяновской области продолжилось снижение суточного количества госпитализаций в ковидные стационары и числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 17 марта, за последние сутки (16 марта) в регионе направлены на лечение в больницы 66 ковидных больных. Это на восемь человек меньше, чем было госпитализировано сутками ранее, 15 марта, и вдвое меньше по сравнению данными 14 марта, когда попали в ковидные стационары 122 человека.

Что касается распространения коронавируса, то последние трое суток в Ульяновской области заражается SARS-CoV-2 примерно одинаковое количество жителей — ежедневно от 690 до 694 человек. Всего в регионе официально выявлено 188 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что в Ульяновской области углубленная диспансеризация проводится в два этапа спустя два месяца после выздоровления от COVID-19. Врачи отмечают, что одним из наиболее тяжёлых осложнений после ковида является тромбоз, который встречается в 20−30% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 934 059 лабораторных исследований на коронавирус.

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