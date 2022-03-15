Москва, , 13:01 — REGNUM Сотрудники администрации президента России перестали носить защитные маски. Об этом 15 марта сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отмене эпидемиологических мер в Кремле на фоне снятия масочного режима в Москве.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом он подчеркнул, что все меры, касающиеся эпидемиологической безопасности главы государства Владимира Путина, продолжаются в объёме. По его словам, их рекомендуют специалисты.

«Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях», — сказал Песков.

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«Что касается сотрудников администрации, мы повторяем, что и так работали в полном объёме. Разумеется, сейчас ходим без масок», — указал официальный представитель Кремля.

Напомним, в 2021 году президент РФ Владимир Путин получил два компонента вакцины от коронавирусной инфекции. В ноябре того же года он ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 марта в Москве вступила в силу отмена требования по обязательному ношению защитных масок, введённого в столице для защиты от COVID-19 12 мая 2020 года.

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