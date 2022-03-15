Владимир, , 16:10 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 82 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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15 марта выявлено 382 новых случая заражения коронавирусом — на 24 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 143 тыс. 820 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 107 тыс. 207 пациентов, в том числе 1438 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3293 человека. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.