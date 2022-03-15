Оренбург, , 07:24 — REGNUM В Оренбургской области улучшается эпидситуация, связанная с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций сократилось почти вдвое. Об этом в прямом эфире в соцсети сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем она обратила внимание на то, что сейчас в других странах отмечен очередной всплеск заболеваемости. Новая волна связана с распространением новой разновидности «Омикрона», пока не выделенной в отдельное название.

«С определённой долей вероятности, мы можем ожидать новую волну в нашем регионе где-то в апреле месяце», — сказала глава минздрава Оренбуржья.

Она призвала оренбуржцев к вакцинации и ревакцинации. Прививка позволит избежать заражения или переболеть коронавирусной инфекцией без осложнений.