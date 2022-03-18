Джакарта, , 10:32 — REGNUM Индонезия получила в общей сложности 505 551 435 доз вакцины против коронавируса, полученной от стран-партнеров по двусторонним и многосторонним каналам, сообщает Antara.

Вакцина Admobninsk.ru

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«Это число может удовлетворить 93,6% потребностей в вакцине для всех жителей Индонезии», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Ранее Индонезия получила партию вакцины Moderna из США в количестве 2 000 880 доз.

Министерство иностранных дел вместе с другими соответствующими министерствами и учреждениями стремится продолжать сотрудничать для удовлетворения внутренних потребностей в вакцинах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ЕгиптаСамех Шукриприбыл с визитом в Индонезию.

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