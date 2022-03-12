Иркутск, , 07:10 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 12 марта 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8214 человек, причём 14 из них погибли за последние сутки (это на один случай меньше, чем накануне).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 269 169 (+1528 за сутки). Госпитализированы 1902 (-119 за сутки). В то же время излечился 243 721 пациент (+2926 за сутки).

Ещё 642 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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