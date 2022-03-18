Тбилиси, , 10:12 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 18 331 исследования на SARS-CoV-2 выявили 872 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 18 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Тест на коронавирус Region.tver.ru

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 640 550 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 594 924 победили инфекцию, в том числе 913 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 630 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 920 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 21 260 исследований выявили 888 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 800 человек, скончались 17 пациентов с COVID-19.