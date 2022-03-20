Воронеж, , 12:16 — REGNUM В Воронежской области в больницы за сутки попали 78 пациентов с заражением коронавирусом. Данные опубликованы 20 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 19 марта, сообщалось о 102 новых госпитализированных пациентах с ковидом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные тесты на заражение коронавирусом за сутки получили 987 человек — на 12 меньше, чем накануне. Выписаны после выздоровления от COVID-19 ещё 1 256 пациентов. Скончались четыре человека с подтверждённым диагнозом.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено уже 359 373 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 336 604 человека. Жертвами COVID-19 стал 7 981 воронежец.