Чита, , 10:00 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 14 марта 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 679 528 человек (всего +187 за сутки).

Вакцина Permkrai.ru

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Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются более двух недель). Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы правительства региона.

Известно, что 627 552 человек полностью вакцинированы (+217 за сутки) и 188 177 забайкальцев привиты повторно (+168 за сутки).

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