Ульяновск, , 13:04 — REGNUM В Ульяновской области увеличилось количество вновь госпитализированных ковид-пациентов и снизилось число новых случаев заражения c коронавирусом. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 14 марта, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 186 166 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за последние сутки (13 марта) официально выявлено 793 носителя инфекции — по сравнению с 12 марта количество вновь заболевших снизилось на 98.

Суточное число госпитализаций выросло. Если 12 марта в больницы направлено 28 ковидных больных, то 13 марта — 50.

Напомним, что в области сделано 1 925 720 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получила третью партию вакцины от COVID-19 для несовершеннолетних — всего в регион передано 1110 доз. По последним данным (на 11 марта), привились более 720 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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