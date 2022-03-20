Элиста, , 10:58 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 110 человек, выписан с выздоровлением 45 ковид-пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 20 марта.

ПЦР-тестирование Иван Шилов, ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении в трёх инфекционных стационарах Калмыкии остаются 108 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, из них восемь — в тяжелом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 49 499 случаев заражения коронавирусом. Победить COVID-19 смогли 47 843 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 825 жителей степной республики.

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