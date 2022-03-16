Омск, , 14:15 — REGNUM По состоянию на 16 марта в Омской области подтверждено 198 983 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлено 369 случаев COVID-19, госпитализировано 75 заболевших. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выздоровевших в Омской области на сегодняшний день — 189 079 человек. За сутки выздоровели 608 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта в регионе выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 712 человек, были госпитализированы 122 пациента.

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