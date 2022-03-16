Южно-Сахалинск, 16 марта 2022, 03:06 — REGNUM На Сахалине в Долинском районе населению выдают продуктовые наборы за ревакцинацию от COVID-19, сообщили astv.ru в мэрии.
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Все, кто прошёл ревакцинацию, могут получить сахар, гречку, рис, муку и растительное масло. Наборы после прививки население получает в одном из торговых центров.
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в очередной раз смягчаются ранее введенные для предотвращения распространения коронавируса ограничения.