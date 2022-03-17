Псков, , 13:54 — REGNUM За прошедшие сутки в Псковской области госпитализировали с ковидным диагнозом 30 человек, что на 18 пациентов меньше, чем сутками ранее. Об этом 17 марта сообщили в федеральном штабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным региональной статистики, в Псковской области за истекшие сутки выявили 246 случаев заражения коронавирусом. Такой показатель — на два случая меньше, чем в предыдущий день. При этом в Пскове обнаружили 26 новых случаев ковида.

Скончались за сутки от COVID-19, как основной причины смерти, пять пациентов. Это на три человека меньше, чем за предыдущие сутки. В области в последние дни фиксируют от четырёх до восьми смертей за сутки.

При этом по выздоровлению выписаны за сутки 1314 человек, что на 16 бывших ковид-пациентов больше, чем сутками ранее. В регионе пока не зарегистрировано сокращение показателя выздоровления.

С начала пандемии в Псковской области выявили 104 834 случаев заражения коронавирусом. Скончались от ковида 1668 человек, а переболели 98 318 пациентов.

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