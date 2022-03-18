Скопье, , 09:43 — REGNUM В Северной Македонии 17 марта в результате обследования 2290 образцов выявили 324 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 287 случаев выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19, также зарегистрировано два ранее произошедших летальных исхода.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 302 548 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9162,291 431 пациент выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1955 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно возрастать.

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