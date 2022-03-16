Брянск, , 10:53 — REGNUM В Брянской области за последние сутки госпитализировано восемь новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 марта в оперативном штабе региона. Выписаны после выздоровления 1 312 человек, скончались от осложнений 10 жителей.

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Всего в Брянской области проведено 1 621 852 исследования на коронавирус, выявлено 153 556 носителей инфекции. Справился с заражением 135 571 человек.

В летальной статистике COVID-19 с начала пандемии 3641 запись.