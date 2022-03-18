Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки подтверждено пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в республике стали 2938 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 419, 44% из которых зарегистрировано в Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 238 новых носителей, большинство из которых были обследованы после появления симптомов заболевания и с профилактической целью.

«Выздоровели от COVID-19 — 107 703 (+1118) человек, дополнительно снято с наблюдения — 656», — добавили в оперштабе.