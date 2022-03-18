Рязань, , 14:08 — REGNUM В Рязанской области за истекшие сутки госпитализированы 32 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 608 человек, скончались от осложнений девять жителей.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в Рязанской области подтверждено 112 080 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 104 686 человек.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 3 217 пациентов.