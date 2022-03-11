Симферополь, , 10:44 — REGNUM Проведение диспансеризации и профилактических осмотров возобновляется в Крыму с 11 марта, сообщили в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения.

Диспансеризация Https://adm44.ru

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В минздраве напомнили, что диспансеризация граждан в возрасте 18−39 лет проводится раз в три года, а для лиц старше 40 лет — ежегодно. Профилактический медицинский осмотр граждане могут проходить ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение диспансеризации и профосмотров в Крыму ранее было приостановлено в связи с ростом ковид-заболеваемости. С конца февраля в регионе постепенно снимаются ограничения, введённые ранее, в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации.