Тамбов, , 17:12 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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15 марта выявлено 346 новых случаев заражения коронавирусом — на 36 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 107 тыс. 359 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 98 тыс. 204 пациента, в том числе 720 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2287 человек. Подтверждено два новых летальных случая за последние сутки.