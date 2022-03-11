Грозный, , 11:04 — REGNUM В Чечне отменены все ограничения, введенные ранее из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Об отмене запретов заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Ramzan-kadyrov.ru

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«Мной принято решение о снятии всех ограничений, введённых в целях борьбы с COVID-19! Благодарю оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Чеченской Республике, министерство здравоохранения, а также все службы, которые так или иначе были задействованы в борьбе с COVID-19, за их неустанный труд и прилагаемые усилия во благо здоровья и благополучия населения!» — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Как отметил глава Чечни, в республике в настоящее время сохраняется довольно благополучная обстановка по коронавирусу: «заболеваемость стремится к нулю», ежедневно регистрируется единичные случаи госпитализации, а в реанимациях остаются лишь несколько больных.