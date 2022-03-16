Архангельск, , 17:45 — REGNUM В Архангельской области первый этап ковид-вакцинации прошли 533 333 человека, среди них 433 подростка, сообщает региональный минздрав.

Вакцинация Mil.ru

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«Полный вакцинальный комплекс от COVID-19 на сегодняшний день получили 512 651 человек, в том числе 298 несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

За сутки в регионе выявили 313 носителей инфекции, с COVID-19 госпитализирован 41 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции был достигнут к началу марта.