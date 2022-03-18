Сеул, , 13:52 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение о частичном ослаблении антиковидных мер. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоля.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 18 марта в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По словам министра, с 21 марта в Южной Корее увеличат допустимое количество участников личных встреч с шести до восьми человек, однако ограничения на время работы предприятий общественного питания будут сохранены.

Квон Док Чхоль отметил несвоевременность более широкого смягчения режима социального дистанцирования, учитывая темпы распространения штамма «Омикрон», нагрузку на систему здравоохранения и неточность прогнозов по достижению пика заболеваемости.

Новые правила будут действовать две недели, до 3 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 407 017 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 8 657 609.

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