Владимир, , 13:55 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 66 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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12 марта выявлено 449 новых случаев заражения коронавирусом — на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в области было зарегистрировано 142 тыс. 604 носителя вируса.

После выздоровления был выписан 103 тыс. 881 пациент, в том числе 1327 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 3280 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.