Горно-Алтайск, , 13:26 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом. 13 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 33 317.

Выздоровели к настоящему времени 27 840 человек, в том числе 149 за последние сутки. Скончался за сутки один пациент с COVID-19, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 591 житель.