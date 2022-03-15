Улан-Удэ, , 08:09 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии после COVID-91 выздоровели 466 пациентов. Всего за время пандемии коронавирус в республике победили 104 724 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Mzur.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 131 718, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 289 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2927 (+5) человек (в возрасте до 65 лет — 0 чел, старше 65 лет — 5 чел.)», — добавили в оперштабе.