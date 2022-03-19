Красноярск, , 11:49 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки госпитализировано 102 пациента с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 469 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 355 935. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 339 919 человек, в том числе 1625 за сутки.

Зарегистрировано также 16 новых летальных случаев среди больных с коронавирусом. По состоянию на 19 марта, жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 10 383 человека.