Рязань, , 14:24 — REGNUM В Рязанской области за последние сутки выписаны с выздоровлением 1 398 человек, перенёсших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 марта в федеральном оперативном штабе. В стационары госпитализировано 56 новых пациентов, зарегистрировано 11 летальных исходов.

Лабораторные исследования на COVID-19 Yanao.ru

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С начала пандемии в Рязанской области выявлено 111 094 носителя коронавируса. После лечения выписаны 102 986 человек. Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3 186 пациентов.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, в лечебных учреждениях находится 481 пациент с COVID-19.