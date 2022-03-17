Канберра, , 08:41 — REGNUM В настоящее время на территории двух самых населенных штатов Австралии активно распространяется и вытесняет другие варианты коронавируса разновидность штамма «Омикрон» BA.2, которая также известна как «стелс-Омикрон» из-за своей повышенной вирулентности по сравнению с первоначальной версией. Об этом 17 марта сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Результаты проб сточных вод в Виктории, о которых было объявлено 16 марта, показали, что подштамм BA.2 уже является наиболее распространенным вариантом более чем в половине всех водосборных бассейнов по всему штату.

По данным министра здравоохранения Виктории Мартина Фоули, из-за распространения подштамма в регионе число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом за семидневный период в среднем растет на 10%.

Подобную ситуацию также можно наблюдать и в самом населенном штате Австралии Новом Южном Уэльсе. Эксперты прогнозируют, что подштамм BA.2 может привести к удвоению числа новых случаев в регионе за четыре-шесть недель.

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