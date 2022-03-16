Абакан, , 09:55 — REGNUM В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 марта в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (64 года, 74 года, 82 года) и трое мужчин (77 лет, 82 года, 87 лет).

С начала 2022 года в Хакасии скончались уже 303 пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике выявлено 112 носителей коронавируса, выздоровели 160 человек.

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