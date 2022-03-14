Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге 12 классов школ перешли на дистанционный режим обучения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом и ОРВИ. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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«На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 12 классов в пяти школах», — добавили в ведомстве.

Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 4 706.

По данным на 14 марта, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса также закрыты три группы в трех детских садах.

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