Йошкар-Ола, , 22:28 — REGNUM С учетом стабилизации и улучшения эпидситуации в Марий Эл планируется отменить масочный режим не позднее 4 апреля. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Евстифеев.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

«Отмена ковидных ограничений будет проведена после согласования с управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл», — заверил глава региона и выразил надежду, что пандемия продолжит свое отступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 15 марта лечение получают 122 пациента, из них у 65 человек подтверждено заражение коронавирусом. Напомним, на пике заболеваемости число пациентов ковид-центров республики превышало 800 человек.

Читайте также: В Марий Эл после COVID-19 выписался ещё 471 человек