Ханты-Мансийск, , 12:08 — REGNUM В Югре за сутки на 13 марта госпитализировали 31 больного с COVID-19, 1066 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлен 531 новый случай заражения коронавирусом, на 165 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 13 марта является Ханты-Мансийск — 95.

С начала пандемии в Югре к 13 марта насчитывается 202 041 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 184 554 пациента, 2459 скончались (на пять пациентов больше, чем днём ранее).

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