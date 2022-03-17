Манама, , 13:43 — REGNUM Немецкий пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель пропустит Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне из-за заражения коронавирусом. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что Феттеля, который является четырёхкратным чемпионом мира, заменит его соотечественник Нико Хюлькенберг.

Напомним, Гран-при Бахрейна состоится с 18 по 20 марта. Это будет первый этап «Формулы-1» в сезоне-2022.