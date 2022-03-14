Женева, Швейцария, , 20:53 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 1 231 987 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 3654 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 14 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 456 797 217 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 6 043 094 случая смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составили Южная Корея, Вьетнам, Германия, Нидерланды, Франция, Япония, Россия, Италия, Бразилия и Великобритания.