Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге от COVID-19 скончались 30 человек. Суточное количество смертей от ковида опустилось в городе до уровня 10 мая 2021 года, когда завершалась вторая волна эпидемии.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как сообщили 15 марта в федеральном оперштабе, в Петербурге за прошедшие сутки выявили 1264 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на 283 случая меньше, чем за 13 марта. Статистика заражений в городе сокращается уже на протяжении 13 суток подряд.

За последние сутки количество переболевших ковидом пополнил 6031 выздоровевший человек, что на 4869 пациентов больше, чем за предыдущие сутки. В графике выздоровлений вновь отметился очередной подъём.

С начала пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 479 948 случаев заражения коронавирусом. От ковида за это время скончались 32 688 пациентов, а выздоровели 1 380 037 петербуржцев.

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