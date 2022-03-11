Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM В Республике Алтай за последние сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 стали 636 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 60 новых носителей. Лидером по приросту остаётся Горно-Алтайск, где подтверждено 13 новых случаев заражения. Диагноз также подтвердился у жителей Чемальского, Онгудайского, Майминского, Усть-Канского и других районов. Общее число выявленных случаев с начала пандемии достигло 32 882.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 198, за весь период — 26 753. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 803, за весь период — 417 760», — добавили в оперштабе.