Подробности о ситуации с коронавирусом в России — в трансляции ИА REGNUM .

24 ноября вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством заявила, что нужно ускориться с достижением целей по коллективному иммунитету. По её словам, новый эпидемический подъём неизбежен, и нужно подготовиться, чтобы пройти его «наиболее безопасно».

По данным оперативного штаба, коллективный иммунитет оценивается в 50,2%. Когда удастся достичь необходимых для победы над пандемией показателей, большой вопрос.

По состоянию на конец ноября число случаев COVID-19 в России приблизилось к 9,5 млн. Выздоровели более 8 млн человек, более 260 тысяч — скончались.

Ежедневно в России выявляются десятки тысяч носителей коронавируса. Ситуация с распространением в стране SARS-CoV-2 по-прежнему вызывает тревогу.

Несмотря на заявление замглавы Центра Гамалеи Дениса Логунова , что вакцину от коронавирусной инфекции для подростков 12−17 лет зарегистрировали, в государственном реестре разрешённых клинических исследований (КИ) проверка безопасности, переносимости и иммуногенности препарата числится в стадии «проводится». Более того, начатое в июле 2021 года исследование №336, в котором фигурируют первая и вторая фазы, должно завершиться только 31 декабря 2023 года.

В России в гражданский оборот выпустили порядка 85 млн комплектов вакцин против COVID-19 от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Читайте подробнее: В Бурятии коронавирус выявили ещё у 231 человека

В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за время пандемии достигло 68 617.

В России в гражданском обороте находятся 85 комплектов вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Исполняющий обязанности главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Никитин подписал письмо врачей к лидерам общественного мнения, которые выступают за добровольную вакцинацию от коронавируса, по просьбе главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко . Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост за сутки зарегистрирован в Чемальском районе, где выявили 7 новых носителей.

В Забайкальском крае за минувшие сутки выявлено 347 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 86 331.

Об этом: В Туве выявили 57 новых носителей коронавируса

В Туве суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые за долгое время опустился ниже 60. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявили 57 новых носителей.

Об этом: Пермская краевая детская больница вернулась к привычному режиму работы

В Прикамье отмечена стабилизация эпидситуации. Коечный фонд, предназначенный для лечения граждан с коронавирусной инфекций, сокращают. На 24 ноября в регионе развернуто 5354 койки, из них 34,7% остаются свободными.

Ранее на базе корпуса больницы располагался COVID-центр. Он функционировал восемь месяцев в 2020 году и пять месяцев в 2021 году. За это время клиника приняла 949 пациентов, в том числе 436 взрослых.

За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 173 человек. Об этом сообщили 25 ноября в правительстве региона.

В Воронежской области сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19, об этом 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Гусев .

В Законодательное собрание Свердловской области поступили федеральные законопроекты о QR-кодах в общественном транспорте и общественных местах. Документы рассмотрят сначала на профильном комитете, а затем на заседании 7 декабря, сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Ещё двух участниц «штурма» управления Роспотребнадзора в Волгограде привлёк к административной ответственности суд. Вынесено пять постановлений на общую сумму свыше 30 тысяч рублей, сообщили ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

В Хакасии умерли ещё 13 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили 25 ноября в региональном правительстве.

Организации дополнительного детского образования смогут возобновить работу в очном формате с 29 ноября. Решение принято 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба, сообщила пресс-служба облправительства.

В Екатеринбурге пока не планируют продлевать зимние каникулы. Об этом сообщила журналистам замглавы города Екатерина Сибирцева.

09:48 25.11.2021

Праздничные новогодние мероприятия на территории Воронежской области планируются, но проводить их будут с жёсткими ограничениями. Об этом 24 ноября на заседании регионального оперативного штаба заявил губернатор Александр Гусев.

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Подробности в материале: Воронежский губернатор: новогодние мероприятия пока планируем

10:01 25.11.2021 В Пермском крае за десять месяцев 2021 года возбудили административные дела в отношении 1044 туристов, которые по возвращении из-за границы проигнорировали требование пройти в трехдневный срок тестирование на коронавирус. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Оштрафованы 1044 человека. Суд рассмотрел 595 дел. Общая сумма штрафных санкцией составила 4 632 500 рублей. Подробности в материале: Пермских туристов за игнорирование ПЦР-тестов оштрафовали на 4,6 млн рублей

10:05 25.11.2021 Дислоцированное в Амурской области соединение дальней авиации ВКС России передало Благовещенской городской клинической больнице более трёх тонн сжиженного кислорода, используемого для лечения больных с COVID-19. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ. Об этом: Военные лётчики передали больнице Благовещенска первую партию кислорода

10:17 25.11.2021 В Воронежской области возбуждено уже 11 уголовных дел из-за подделки сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона. Читайте подробнее: Воронежская полиция возбудила 11 дел о подделке сертификатов о вакцинации

10:24 25.11.2021 В Хабаровске выявлен первый в этом сезоне случай заболевания гриппом А — инфекцию обнаружили у двухлетнего ребёнка. Читайте подробнее: В Хабаровске выявили первый случай гриппа у ребёнка

10:25 25.11.2021 В Республике Крым подтвердили 651 новый случай заражения коронавирусом, сообщили 25 ноября в региональном оперативном штабе. Накануне, 24 ноября, сообщалось о 702 новых заразившихся. Читайте подробнее: В Крыму скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

10:33 25.11.2021 В Хакасии сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения. Читайте подробнее: Коечный фонд для ковид-пациентов сокращают в Хакасии

10:34 25.11.2021 В Карачаево-Черкесии готовятся усилить меры против распространения коронавируса. В ближайшее время в регионе может быть введен пропуск в общественный транспорт и в организации органов власти по QR-кодам. Такое решение было принято 24 ноября в ходе заседания оперативного штаба. Читайте также: В Карачаево-Черкесии могут ввести QR-коды на общественном транспорте

10:37 25.11.2021 QR-код. Дарья Драй © ИА REGNUM.

10:38 25.11.2021 Депутаты Заксобрания Челябинской области 25 ноября поддержали поправки к Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также к статье 107 Воздушного кодекса и к Уставу железнодорожного транспорта России. Такое решение было принято на очередном заседании регионального парламента. Подробности в материале: Челябинское Заксобрание поддержало федеральные законопроекты о QR-кодах

10:50 25.11.2021 В Новосибирской области, по данным на сегодня, 25 ноября, за минувшие сутки выявлено 403 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 394 случая. Подробности в материале: Ещё четырнадцать новосибирцев стали жертвами коронавируса за сутки

10:50 25.11.2021 В Карачаево-Черкесии наметилось улучшение ситуации по коронавирусу. В республике снизилась необходимость в большом количестве госпитализаций пациентов с COVID-19. В связи с этим переводятся в резерв ковидные койки в госпиталях. Об этом сообщила 24 ноября заместитель главы правительства региона Ирина Гербекова в ходе заседания оперативного штаба. Подробности в материале: Власти Карачаево-Черкесии заявили о стабилизации ситуации по коронавирусу

10:51 25.11.2021 Рекорд по числу суточных вакцинаций против коронавируса поставлен в Воронежской области на утро 25 ноября, об этом сообщает телеграм-канал правительства региона. Подробности в материале: В Воронежской области за сутки привились рекордные 41,2 тыс. человек

10:52 25.11.2021 В Челябинске 25 ноября противники введения в России системы QR-кодов пытались прорваться в здание Заксобрания региона. Об этом пишут СМИ. Читайте подробнее: В Челябинске противников QR-кодов не пустили в здание Заксобрания

10:54 25.11.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 708 (темп прироста 0,5%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 149 089. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: В Красноярском крае по заражениям SARS-CoV-2 лидирует Назарово

10:55 25.11.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4128 пациентов, в том числе 49 детей. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Более 4,1 тыс. новосибирцев госпитализированы из-за коронавируса

11:08 25.11.2021 В Челябинской области 24 ноября обнаружили ещё 642 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 125 тыс. носителей коронавируса

11:13 25.11.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все скончавшиеся были в возрасте старше 65 лет. Читайте подробнее: В Бурятии за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

11:20 25.11.2021 Почти 900 доз вакцины против гриппа обнаружили на улице в Краснодаре местные жители. Сообщения об этом появились 24 ноября в социальных сетях. По данному факту полиция начала проверку. Читайте также: В Краснодаре выбросили почти 900 доз вакцины против гриппа

11:25 25.11.2021 В Республике Карелия за последние сутки выявили 268 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, в том числе 55 детей, что на девять человек меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. Читайте также: В Карелии за сутки выявили 268 носителей коронавируса

11:28 25.11.2021 В Чувашии перевозчиков просят «начинать считать» выпадающие доходы, если в республике введут QR-коды на общественном транспорте. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 25 ноября, на сессии Госсовета глава фракции ЛДПР Константин Степанов. Об этом: Чувашского депутата насторожили планы по введению QR-кодов на транспорте

11:40 25.11.2021 За истекшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 33 796, сообщили 25 ноября в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Читайте подробнее: В России выявили 33796 новых заражений коронавирусом

11:41 25.11.2021 По данным опроса Superjob.ru, повторно сделать прививку готовы 80% жителей России, привитых от COVID-19. Об этом: 80% привитых от COVID-19 жителей России готовы ревакцинироваться

11:43 25.11.2021 В Чувашии решения о введении дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса принимаются оперативным штабом. И при необходимости средства на реализацию мероприятия выделяются из резервного фонда. Решения о введении QR-кодов на транспорте оперштаб не принимал. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 ноября первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков. Подробности в материале: Вице-премьер Чувашии ответил на вопрос о введении QR-кодов на транспорте

11:47 25.11.2021 Аппарат Госдумы уверенно работает в непростых условиях пандемии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с сотрудниками аппарата. «Что касается нашего коллективного иммунитета, у аппарата он больше, составляет 97% на сегодняшний день. У депутатов — 92%. Многое зависит от нас самих. Нам важно, чтобы Государственная дума как высший орган законодательной власти была работоспособна», — цитирует Володина сайт Госдумы.

11:48 25.11.2021 В Югре за сутки выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске (64 случая), сообщает 25 ноября региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 247 случаев. Читайте также: В Югре за сутки коронавирус выявили у 140 человек, скончались 9 пациентов

11:49 25.11.2021 За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 1238 человек, сообщает 25 ноября оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Об этом: В России от COVID-19 за сутки умерли 1238 человек

11:50 25.11.2021 В Воронежской области подтверждено 740 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 25 ноября. Сутками ранее, 24 ноября, было подтверждено 739 новых случаев. Об этом: В Воронежской области за сутки выявили 740 носителей коронавируса

12:04 25.11.2021 После вакцинации подростков препаратом «Спутник М» клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции был сформирован у 93,2% добровольцев. Об этом говорится в инструкции к препарату. Об этом: В Центре Гамалеи рассказали о побочных эффектах «Спутника М»

12:04 25.11.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 35 человек. Об этом сообщили 25 ноября в федеральном оперштабе по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Красноярском крае за сутки скончались 35 ковид-пациентов

12:05 25.11.2021 В Курской области 25 ноября зарегистрировано 330 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на два меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Скончались 1760 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1777 летальных случаях. Подробности в материале: В Курской области выявлено 330 новых случаев заражения коронавирусом

12:06 25.11.2021 Количество новых заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки составило 1538 случаев. Обновлённой статистикой заболеваемости 25 ноября поделился оперштаб. Третьи сутки подряд COVID-19 в городе заболевает менее 2000 человек в день. Читайте также: В Петербурге третий день подряд — менее двух тысяч новых заражений в сутки

12:11 25.11.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 324 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе суточный прирост заражений коронавирусом составил 325 случаев. Читайте также: За сутки коронавирус выявили у 324 тюменцев, 31 скончался

12:12 25.11.2021 Россия принимает системные меры защиты здоровья граждан от коронавирусной инфекции. Об этом 25 ноября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума «Азия — Европа». Об этом: Мишустин: Россия готова делиться опытом борьбы с COVID-19

12:17 25.11.2021 За последние сутки в Вологодской области выявили 399 случаев COVID-19, 12 человек скончались. Читайте также: В Вологодской области за сутки коронавирус выявили у 399 человек

12:21 25.11.2021 В Липецкой области 25 ноября подтверждено 396 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. За весь период скончались 2366 человек. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 396 новых носителей коронавируса

12:22 25.11.2021 В Красноярском крае Общественная палата (ОП) региона выступила против усиления «коронавирусных» ограничительных мер в виде QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ОП. Читайте подробнее: Общественная палата Красноярского края выступила против QR-кодов

12:23 25.11.2021 Проверка QR-кода. Дарья Драй © ИА REGNUM

12:25 25.11.2021 На Ямале за сутки выявлено 136 новых случаев заражения коронавирусом. При этом шесть из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 25 ноября региональный оперштаб. Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 139 случаев. Подробности в материале: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 136 человек

12:27 25.11.2021 В Астраханской области 25 ноября подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период 2163 человека скончались. Коэффициент распространения инфекции составил 1,00. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом

12:35 25.11.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 206 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 25 ноября. Днём ранее, 24 ноября, в регионе было зарегистрировано 208 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты теста на коронавирус подтверждён у 58 131 человека. Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 206 носителей коронавируса

12:35 25.11.2021 В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зарегистрированы очередные летальные исходы. Читайте подробнее: За сутки в Чувашии умерли 18 пациентов с коронавирусом

12:40 25.11.2021 Благодаря массовой вакцинации в Петербурге с середины ноября наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Об этом 25 ноября сообщила главный внештатный специалист-эпидемиолог городского комитета по здравоохранению Мария Дарьина. Подробности в материале: Благодаря вакцинации в Петербурге пошёл спад заболеваемости — комздрав

12:44 25.11.2021 Недовольных коронавирусными ограничениями гораздо меньше, чем тех, кто хочет остаться в живых перед лицом коронавируса. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, есть и будут оставаться люди, которые недовольны ковидными ограничениями. Но их гораздо меньше, чем тех людей, которые хотят остаться живыми перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса», — сказал Песков. Подробности в материале: Песков прокомментировал недовольство граждан ковидными ограничениями

12:47 25.11.2021 В Ульяновской области число победивших коронавирус в 1,7 раза превысило количество вновь выявленных ковидных больных. Об этом: В Ульяновской области переболели ковидом более 100 тыс. жителей

12:54 25.11.2021 За последние сутки в Коми от ковида скончались 12 человек, всего с начала пандемии коронавирус унес 2255 жизней. Читайте подробнее: В Коми за сутки от ковида скончались 12 человек

12:54 25.11.2021 В Краснодарском крае подтверждено 790 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 90 детей, сообщили в региональном оперативном штабе 25 ноября. Сутками ранее сообщалось о 830 новых заразившихся. Читайте подробнее: На Кубани за сутки выявили 790 новых COVID-пациентов

12:55 25.11.2021 За прошедшие сутки в Новгородской области коронавирусом заразились 319 человек. Новыми данными по заболеваемости 25 ноября поделился оперштаб. Подробности в материале: В Новгородской области за сутки выявили 319 новых случаев заражения ковидом

12:56 25.11.2021 В Ульяновской области продолжают умирать от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом: Жертвами пандемии в Ульяновской области стали ещё 17 человек

12:57 25.11.2021 Во Владимирской области 25 ноября подтверждено 315 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. За весь период скончались 2432 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев. Читайте подробнее: Во Владимирской области за сутки выявлены 315 носителей коронавируса

13:02 25.11.2021 Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье пошла на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 25 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM. За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 1483 случая заражения коронавирусом. Эта цифра на 359 случаев меньше аналогичного показателя 24 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 1842 человека, а днем ранее — у 1871 жителей Подмосковья. Подробности в материале: Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье пошла на спад

13:03 25.11.2021 В Тамбовской области 25 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено сутками ранее. За весь период скончался 1371 человек. 13 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки. Об этом: В Тамбовской области за сутки выявлено 209 новых случаев коронавируса

13:03 25.11.2021 Глава министерства здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский сообщил о низком уровне повторной заболеваемости ковидом. Об этом: Глава архангельского минздрава оценил повторную заболеваемость ковидом

13:13 25.11.2021 За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 60 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Максимальное число жертв инфекции на территории региона было зафиксировано 22 ноября. В эти дни число смертей пациентов с коронавирусом составило 68 человек. Читайте подробнее: Еще 60 человек стали жертвами COVID-19 в Подмосковье

13:15 25.11.2021 В Петербурге общее число госпитализированных пациентов снижается за счет большой выписки, а число свободных коек превысило 50% от норматива. Сотни инфекционных коек возвращаются к оказанию плановой медпомощи. Подробности в материале: Доля свободных ковид-коек в Петербурге превысила 50%, свёрнуто 739 мест

13:16 25.11.2021 В Мурманской области продлили ограничения по допуску к работе для граждан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями по 24 декабря. Читайте также: Мурманских пенсионеров не пустят на работу без QR-кода

13:16 25.11.2021 В Брянской области 25 ноября выявлено 330 новых носителей коронавируса — на 20 меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 превысило 88 тысяч. Зарегистрировано ещё 16 летальных исходов, выписаны после выздоровления 473 пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области коронавирус выявлен у 88 тысяч жителей

13:20 25.11.2021 За последние сутки в Москве выявили 3349 случаев заражения коронавирусом, сообщает 25 ноября оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Читайте подробнее: В Москве увеличились темпы прироста заражений коронавирусом

13:21 25.11.2021 За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2113 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 25 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 511 985 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 579 390. Об этом: За сутки от COVID-19 в Подмосковье выздоровели 2113 человек

13:21 25.11.2021 За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 411 человек, 115 из них — жители областного центра. Подробности в материале: В Архангельской области коронавирус выявили у 411 человек

13:26 25.11.2021 В Белгородской области 25 ноября подтверждено 345 новых случаев заражения коронавирусом, что на три меньше, чем за предыдущие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 зарегистрировали у более чем 71 тысячи жителей. За сутки выписаны 490 пациентов, десять человек скончались от осложнений. На вакцинацию поданы ещё 6005 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Белгородской области коронавирус подтверждён у 71 тысячи человек

13:27 25.11.2021 В крупных больницах Ямала возобновили плановую медпомощь. depzdrav.yanao.ru

13:28 25.11.2021 В Екатеринбурге 103-летнюю пациентку вылечили от COVID-19. Двое суток пожилая женщина провела в реанимации под наблюдением специалистов. После этого пациентка долечивалась в палате, сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Вот это закалка: в 103 года победить опасный вирус!» — выразил свое восхищение губернатор. Он отметил, что женщина родилась в то время, когда в мире началась эпидемия испанки. Читайте подробнее: Свердловские медики вылечили от ковида 103-летнюю пациентку

13:28 25.11.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 25 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7029 человек, причём рекордные 32 из них добавлены в сводку за последние сутки. Читайте подробнее: Алтайский край демонстрирует рекордные показатели смертности от COVID-19

13:29 25.11.2021 В Дагестане за прошедшие сутки вновь выросла смертельная статистика по COVID-19. Из-за осложнений после заражения коронавирусом скончались семь человек. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 2911, сообщили 25 ноября в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Дагестане число смертей от COVID-19 приближается к трем тысячам

13:31 25.11.2021 В Свердловской области за сутки подтверждено еще 734 случая заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 175 691 человек. Оправились от болезни 154 443 свердловчанина. Об этом: На Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 175 тысяч

13:32 25.11.2021 Главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк обязала студентов и жителей Ленобласти в возрасте от 60 лет и старше вакцинироваться от COVID-19 до 15 января 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: Главный санврач Ленобласти обязала пожилых и студентов привиться от ковида

13:34 25.11.2021 В Свердловской области за последние сутки зафиксировано еще 32 смертельных исхода от коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 8262 человека. В COVID-центрах в тяжелом состоянии находится 835 граждан. К аппаратам ИВЛ подключен 421 человек. В состоянии средней тяжести пребывают 6390 свердловчан. Подробности в материале: В Свердловской области за сутки от COVID-19 скончались ещё 32 человека

13:35 25.11.2021 В Алтайском крае по состоянию на 25 ноября прививки от коронавируса получили 996 174 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил 9799 человек. Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 133 889 жителей региона получили первую прививку (+357 за сутки). Читайте также: На Алтае за сутки впервые привились от COVID-19 всего 357 человек

13:36 25.11.2021 Законодательное собрание Пермского края 25 ноября на пленарном заседании поддержало федеральные законопроекты, которые предусматривают использование QR-кодов при посещении общественных мест. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. Читайте подробнее: Заксобрание Пермского края поддержало федеральные законопроекты о QR-кодах

13:38 25.11.2021 За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 92 человека. Об этом 25 ноября сообщили в столичном оперштабе. Об этом: В Москве скончались от COVID-19 ещё 92 человека

13:38 25.11.2021 Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Королеве. Об этом 25 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19. В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 129 человек. Следом за Королевом идет Красногорск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 121 человека. На третьем месте расположилась Коломна, где COVID-19 диагностировали у 101 человека. Читайте подробнее: Королев лидирует по числу новых случаев COVID-19 в Подмосковье

13:40 25.11.2021 В Оренбургской области выявили 364 новых заражения коронавирусом, что на три меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе число выявленных носителей коронавируса достигло 99 233. Показатель заболеваемости составил 5063,11 на 100 тысяч населения. Оправились от коронавирусной инфекции 83 595 оренбуржцев. Жертвами заболевания стали 3087 человек. За последние сутки зафиксировано 20 летальных исходов. Читайте подробнее: В Оренбуржье за сутки коронавирус выявили у 364 человек

13:41 25.11.2021 В Севастополе подтверждено 279 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 25 ноября. Накануне, 24 ноября, сообщалось о 301 новом ковид-пациенте. Читайте подробнее: В Севастополе суточный прирост ковид-пациентов составил 279 человек

13:43 25.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 25 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6217 человек, причём 27 из них добавили в сводку за последние сутки. Читайте также: В Приангарье за сутки скончались сразу 27 пациентов с COVID-19

13:46 25.11.2021 В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 417 новых носителей SARS-CoV-2, что на восемь человек меньше, чем днем ранее. Об этом 25 ноября сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: В Ленобласти за сутки выявили 417 носителей коронавирусной инфекции

13:49 25.11.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 25 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 86 331 (+347 за сутки). Об этом: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё восемь пациентов