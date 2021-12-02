Пермь, , 13:26 — REGNUM В Пермском крае выявили 690 новых заражений коронавирусом, что на пять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 2 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С конца марта 2020 года на территории региона зарегистрировано 142 155 случая заражения. На 100 тыс. населения приходится 5469,1 факта COVID-19.

Оправились от болезни 121 349 человек. На сегодняшний день в больницах лечатся 2726 пациентов с коронавирусной инфекцией. Состояние 302 человек оценивается как тяжелое.

По причине COVID-19 в Прикамье скончались 6890 человек. За последние сутки зафиксирована 21 смерть.

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