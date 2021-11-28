Москва, , 17:09 — REGNUM На территории Российской Федерации пока не выявлен новый штамм коронавируса «Омикрон». Об этом, как передает РИА Новости, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов журналистам.

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«Штамм «Омикрон» в России (по состоянию на воскресенье 28 ноября — прим. ИА REGNUM) не обнаружен», — сказал он.

Хафизов добавил, что работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от посещавших зарубежные страны в последнее время пациентов, активно ведется.

Как передавало ИА REGNUM, 28 ноября федеральный оперативный штаб сообщил, что медики в РФ подтвердили 1224 смерти от COVID-19 за истекшие сутки.