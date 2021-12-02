Благовещенск, 2 декабря 2021, 06:44 — REGNUM При строительстве фуникулёра, который соединит Благовещенск с китайским городом Хэйхэ, возникли проблемы с доставкой в Россию из КНР линейной опоры. Переправить её пока не удается из-за пандемии коронавируса, сообщили «Вести. Амурская область».
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По информации издания, возведение канатной дороги идёт по графику, циклон его не замедлил. В работах задействованы 100 человек, люди трудятся в две смены. Выполнена десятая часть работ. Залит фундамент под терминал и опору. Для того, чтобы бетон набрал прочность, его обогревают.
Компания-подрядчик готовится возводить термокаркас, который станет опорой для системы воздушной переправы. Когда он будет готов, начнётся строительство каркаса четырехэтажного здания терминала.
Как сообщало ИА REGNUM, на российском берегу работы ведёт строительная компания China Railway Construction Company, ею уже установлены 152 сваи. В проект намерены вложить 6,8 млрд рублей инвестиций. Канатная дорога будет работать в условиях свободной таможенной зоны и в рамках территории опережающего развития.