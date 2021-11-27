Улан-Удэ, , 11:06 — REGNUM В Бурятии общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 69 077. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 231 новый носитель.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 190 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 62 097 человек, в том числе 425 за последние сутки. В числе контактных лиц, по данным на 27 ноября, остаются почти 14,6 тыс. жителей.