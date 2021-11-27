Барнаул, , 09:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 27 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7087 человек, причём 30 из них добавлены в сводку за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный прирост выявленных зараженных повысился до 525 (+2 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 02478 человек. Вместе с тем, новый вирус победил 73 538 человек (+517 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 737 (-22 за сутки), из них 258 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (21 166 человек, +96 за сутки) и ОРВИ (71 738 человек, +397 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки их стало больше на 56 (всего 3388). Это один из высоких показателей за всю историю пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 11 692 (+282 за минувшие сутки).

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