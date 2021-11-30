Южно-Сахалинск, , 05:01 — REGNUM На Сахалине за последние сутки выявили ещё 111 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 113). Всего за время пандемии инфицирование COVID-19 лабораторно подтвердилось на 30 ноября у 37 805 жителей островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В стационарных отделениях проходит лечение 434 носителя коронавируса. В госпиталях свободными остаются 167 коек. Ещё 497 пациентов лечатся на дому.

За последние 24 часа на Сахалине скончались от COVID-19 ещё четыре человека, за неделю — 25. За всё время пандемии в области зарегистрировали уже 446 смертельных случаев пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, при заражении штаммом «Омикрон» тяжёлая форма COVID-19 может развиваться дольше из-за большого количества мутаций, давая организму время для выработки иммунитета. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.