Курск, , 15:54 — REGNUM В Курской области 30 ноября зарегистрировано 310 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на девять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе были выявлены 76 тыс. 507 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 62 тыс. 868 пациентов, в том числе 236 — за последние сутки.

Скончались 1794 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1812 летальных случаях.