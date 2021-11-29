Абакан, , 10:27 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 в Хакасии идёт в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте»

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На сегодняшний день исполнение плана вакцинации в республике составляет 65,1%.

Между тем, как уточнили в минздраве, для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения (322 тысячи человек).

Доля привитых среди граждан от 60 лет и старше — 70,5%. Кроме того, от коронавируса в регионе привились 105 беременных женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в регионе подтверждён 32 051случай заражения коронавирусом.

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