Пермь, , 07:52 — REGNUM В Пермском крае за полмесяца (12−25 ноября) в ходе проверок выявлена 61 организация — нарушитель антиковидных мер. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Одноразовые защитные маски Павел Редин (c) ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За две недели проверке подвергли 289 организаций. Нарушители противоэпидемического режима выявлены среди компаний, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, транспорта, образования, торговли.

В числе основных нарушений указаны работа персонала без средств индивидуальной защиты, отсутствие запаса масок и обеззараживателей воздуха, применение антисептиков неизвестного происхождения без вирулицидного действия и игнорирование «входного фильтра» для работников.

К нарушителям применят меры административного воздействия. Стоит отметить, с марта 2020 года специалистами Роспотребнадзора в регионе проверено свыше 26 тысяч объектов. По фактам нарушений судами назначено 99,8 млн рублей штрафов, деятельность 197 объектов приостановлена.