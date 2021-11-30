Москва, , 17:03 — REGNUM Рост долговой нагрузки жителей РФ стал следствием ошибочных антиковидных мер российского правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии поста» Николай Пальченко.

Долги

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«Рост долговой нагрузки жителей РФ — это следствие ошибочных антиковидных мер нашего правительства, — сказал Пальченко. — Изначально было понятно, что эпидемия ударит прежде всего по спросу. Западные правительства, понимая это, спасали спрос массовой раздачей денег. В России правительство не поддержало ни спрос, ни граждан. Может быть, в этом и был некий циничный расчёт, но граждане и предприятия, не надеясь ни на кого, пошли в банки и тем самым «спасли» экономику. Иными словами, на Западе экономику и граждан спасали за счёт правительства, в России же граждан не спасал никто. Наоборот, за счёт людей, влезших в долги, вытаскивали экономику и в определённой степени само правительство. И эти долги придётся возвращать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в 2022 году российских граждан и предпринимателей ждет мощная волна банкротств.

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