Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 70 002. За прошедшие сутки выявлено 232 новых носителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 192 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

В числе контактных лиц, по данным на 1 декабря, остаются 13 696 человек. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 63 176 пациентов, в том числе 346 за последние сутки.